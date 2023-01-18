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İlhan Palut'tan Emre Belözoğlu sözleri!

Süper Lig takımlarından Konyaspor'da görevden alınan teknik direktör İlhan Palut, yaşananlarla ilgili olarak yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:02
İlhan Palut'tan Emre Belözoğlu sözleri!
Ayrılık yönünde bir karar asla beklemediğini söyleyen İlhan Palut "Konyaspor'da güzel ve başarılı bir 2 yıl geçirdik. Beşiktaş maçını kazanabilecek performansı göstermiştik. Yenilginin ardından oyuncularda psikolojik olarak geriye gitmeler gördüm. İkinci başkanımız benimle görüşmek istedi. Yaklaşık 30 saniye görüştük, onlar için zor bir görüşme olacağını ve benimle yollarını ayırmaya karar verdiklerini söylediler. Gerekçe olarak da kan değişikliğinin gerektiğini söylediler. Ben de teşekkür ettim." dedi.

"TRANSFER YAPMAYACAĞIZ SANDIM!"

"Ayrılık olacağını hissettiniz mi?" sorusunu yanıtlayan İlhan Palut "Takımla alakalı zaman zaman istişarelerde bulunuyorduk ancak perşembe günü yapılacak maç için hazırlanırken böyle bir şey olmasını beklemiyordum. Bekleseydim de yine takımı hazırlamaya devam ederdim orası ayrı... Bana 'Çok zor bir konuşma olacak' dendiğinde kendi içimden 'Herhalde transfer yapamayacağız' diye düşündüm. Beklemediğim bir olaydı. Ayrılığın nedenini tam olarak bilmediğimiz için beyin fırtınası yapıyoruz. Ben hiçbir zaman kadrodan şikayet etmedim. Hiçbir zaman da ligin en iyi kadrolarından birine sahip olmadık. Beni bir gün bile 'Transfer ihtiyacım var' derken duymadınız. Tam aksine ben takımı biraz daha sadeleştirmek istedim. Belki yönetimin inandığı oyuncuları ben kadroda düşünmediğim için böyle bir karar alınmıştır ancak bu da bir varsayım." ifadelerini kullandı.

İLHAN PALUT'TAN GÖNDERME

Konyaspor'un kısa bir süre içerisinde Sırp teknik adam Aleksandar Stanojevic ile anlaşmasına gönderme yapan İlhan Palut "Ben ayrıldıktan hemen sonra yeni teknik direktörün açıklanmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Konyaspor'a başarılar dilerim. Konyaspor'da sıradan bir teknik direktör-takım-taraftar ilişkisi yoktu. Büyük bir birliktelik vardı. Bulunduğunuz konumu kullanarak insanlara kendinizi sevdirebilirsiniz ancak sadece kendiniz olarak böyle bir sevgi görmek çok değerli. Konyaspor benim için unutulmaz bir deneyimdi. Gerçekten çok zor ve duygusal bir ayrılık oldu." şaklinde konuştu.

"EMRE BELÖZOĞLU İLE KONUŞTUK"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun "İlhan Palut bizden rahatsız, benden, Nuri'den rahatsız. Erken çıktığımızı dair düşünceleri olduğunu söylüyor. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Devam etmesi, çok daha başarılı olması yönünde arzumuz, isteğimiz var." sözleriyle ilgili konuşan İlhan Palut "Emre Belözoğlu ile Trabzonspor maçı sonrası konuştum, o da beni Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra aradı. Başakşehir maçlarına gittiğimizde odasında oturur kahve içeriz. Nuri Şahin ile de konuşuruz. Türk teknik adamlarla aramızda bir dayanışma var. Emre Hoca eksik bilgilendirildiği için benle ilgili konuştuğunu söyledi. Emre Hoca ile birbirimizi seviyoruz ve sayıyoruz. Nuri Hoca da aynı şekilde. Umarım benden daha başarılı olurlar. Ben sadece pro-lisans kurslarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledim. Emre Hoca geçen günlerde '16 yaşımdan beri yapmadığım şeyler üzerinden itham ediliyorum' gibi bir açıklama yapmıştı. Onunla konuştuğumuzda 'Sen de aynı şeyi bana yapıyorsun şimdi' dedim. Maçın ardından üzgün olduğunu ve yanlış bilgilendirildiğini söyledi" açıklamasını yaptı.

"İKİ SAAT SONRA GÖREVE GELMEM"

İlhan Palut son olarak teknik direktörü olan bir takımla anlaşmayacağını söylerken "Ben teknik direktörlüğün bir hayat biçimi olarak gerçekleştiriyorum. Benim dinlenmeye ihtiyacım yok. Çalışmaya ve inşallah başarmaya ihtiyacım var. Teknik direktörü olan hiçbir kulüple görüşmeyeceğim. Hocasıyla yollarını ayıran hiçbir kulübün sosyal medya hesabında iki saat sonra "Hoş geldin İlhan Palut" açıklamasını göstermeyeceğim. Sırtımı taraftara dayayarak yönetimlere 'Taraftar beni seviyor, bana bir şey yapamazsınız' demek bana göre değil. Taraftarların sevgisini görmek güzel ancak yarın ben belki başka bir takımda çalışacağım. Sevildiğimi biliyordum da bu kadar benimsendiğimin farkında değildim. Belki işime çok konsantre olduğumdan dolayı göremedim bunu." dedi.

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