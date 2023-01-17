Haberler Süper Lig Süper Lig ekibinde Arda Turan sesleri!

Süper Lig ekibinde Arda Turan sesleri!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor sürpriz bir kararla teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı. Yeşil beyazlılarda gündeme gelen isim ise Arda Turan oldu. İşte flaş gelişmenin detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 12:34
Süper Lig ekibinde Arda Turan sesleri!

Süper Lig ekibi Konyaspor, beklenmedik bir karara imza attı.

Süper Lig ekibinde Arda Turan sesleri!

Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig ekibinde Arda Turan sesleri!

Konyaspor'da yeni teknik adam arayışları hız kazanırken futbolculuk kariyerini sonlandıran ve hocalık için ekibini oluşturan Arda Turan da gündeme geldi.

Süper Lig ekibinde Arda Turan sesleri!

'HAZIRIM' MESAJI VERMİŞTİ

Arda Turan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teknik ekibini oluşturduğunu kaydederken "Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" sözleriyle göreve hazır olduğunun mesajını vermişti.

Süper Lig ekibinde Arda Turan sesleri!

SÜPER LİG'DE GENÇ HOCALAR ZAMANI

Hürriyet'in haberine göre Süper Lig'de kısa süre önce futbolcu olarak oynamış birçok futbol adamı teknik direktörlüğe başladı.

Süper Lig ekibinde Arda Turan sesleri!

Sürpriz bir şekilde emeklilik kararı alan Nuri Şahin, Antalyaspor'a teknik direktör olurken Emre Belözoğlu ise önce Fenerbahçe daha sonra Başakşehir'in başına geçti.

Süper Lig ekibinde Arda Turan sesleri!

Yine yakın zamanda futbolculuk kariyerlerini sonlandıran isimlerden Volkan Demirel, Süper Lig ekibi Hatayspor'u çalıştırırken Selçuk İnan ise Kasımpaşa'nın hocalığını üstlendi.

DİĞER
‘Babam ve Oğlum’ filminde Deniz karakteriyle gönüllere taht kurmuştu! Ege Tanman’ı yıllar sonra görenler tanıyamadı!
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'na romantik kutlama! Önce anneye sonra aşkına gitti: "İlişkimiz güzel gidiyor"
Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa...
Kartal teklifini yaptı! İşte önerilen rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş kupada Ankaragücü’ne konuk olacak
G.Saray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü Aslan olacak
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İzmir'de neden çok deprem oluyor? Ege'de büyük deprem bekleniyor mu?
20 derecelere aldanmayın: İstanbul'a kar müjdesi geldi!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş kupada Ankaragücü’ne konuk olacak Beşiktaş kupada Ankaragücü’ne konuk olacak 12:34
Süper Lig ekibinde Arda Turan sesleri! Süper Lig ekibinde Arda Turan sesleri! 12:33
G.Saray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü Aslan olacak G.Saray bombayı patlatıyor! Yıldız golcü Aslan olacak 12:29
İlhan Palut'tan ayrılık açıklaması! İlhan Palut'tan ayrılık açıklaması! 12:18
Göztepe'den Alexandru Epureanu hamlesi! Göztepe'den Alexandru Epureanu hamlesi! 12:14
Avustralya Açık'ta Rus bayrağı yasaklandı! Avustralya Açık'ta Rus bayrağı yasaklandı! 12:13
Daha Eski
Alanyaspor - G.Saray maçı saat kaçta? Alanyaspor - G.Saray maçı saat kaçta? 12:13
Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa... Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa... 11:56
Usta yazar 4 büyükleri değerlendirdi! "En büyük tehlike..." Usta yazar 4 büyükleri değerlendirdi! "En büyük tehlike..." 09:51
Fırtına transferde şaha kalktı! 2 bomba birden Fırtına transferde şaha kalktı! 2 bomba birden 09:59
Antalyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Kayserispor maçı saat kaçta? 10:15
Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı! Galatasaray'a maliyeti dudak uçuklattı! 10:16