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Ümraniye’de Ethemi şov

Son iki sıranın galibi İstanbulspor oldu. Final gibi maçta İstanbul, Ethemi’nin 1 gol, 1 asistlik resitaliyle coştu. Ümraniye’de Mrsic penaltı kaçırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Ümraniye’de Ethemi şov

Ligde son iki sıradaki İstanbul ekiplerinin derbisinde İstanbulspor, Ümraniye'de altın değerinde bir üç puan kazandı. Ümraniye 13'te penaltı kazandı. Mrsic'in vuruşu Jensen'e takıldı. 30'da Ethemi ve 45+4'te Ethemi'nin pasında Melih, galibiyeti getirdi: 0-2. İstanbul'da 87'de Eze'nin bir vuruşu da direkten döndü. Sarısiyahlılar, sıralamada Ümraniye'yi geçti.

PENALTI KIRILMA OLDU

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ümraniye galibiyetinin ligde kalma yolunda cesaretlerini tazelediğini söyledi. Tekke, "Puan ve puanlara ihtiyacımız vardı. Ümraniyespor golü bulsa belki de dağılacaktık. Penaltı kırılma noktasıydı" değerlendirmesinde bulundu.

ÜMRANİYE'DE 2 KADRO DIŞI

Ümraniyespor'da kaleci Serkan Kırıntılı ile Yonathan Del Valle, yönetim kurulu ve teknik heyetin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakıldı.

MAKEDON GOLCÜDEN 11 PUAN

Ümraniye'de 1 gol, 1 asistle galibiyeti getiren isim olan Ethemi, bu sezon attığı gollerle 11 puana doğrudan katkı verdi. Bu sezon ligde oynadığı 17 maçta gol sayısını 7'ye çıkaran 25 yaşındaki Makedon golcü, 3 de asist katkısı yaptı. Ethemi; Alanya, Sivas, A.Gücü, Giresun, K.Paşa, G.Antep FK ve Ümraniye ağlarını sarstı.

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