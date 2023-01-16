Haberler Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı nefesleri kesiyor. Büyük bir heyecanın yaşandığı 19. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları değişti. Lider Galatasaray evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1'le geçerek takibini sürdürdü. Konyaspor deplasmanından 2-1 galip ayrılan Beşiktaş hata yapmadı. Trabzonspor ise evinde ağırladığı Başakşehir'i tek golle devirdi. İşte yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 20:34
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Sarı-kırmızılılar galibiyet serisini 8 maça çıkararak puanını 42 yaptı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi ve zirve takibine devam etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Sarı-lacivertliler 38 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

32 puana ulaşan bordo-mavililer, 6. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Süper Lig'de 19. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

İşte yeni şampiyonluk oranları...

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Alanya'ya geldi!
Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde
RADAR CEZASI NE KADAR?
TOKİ kura çekiliş sıra numarası sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (16 Ocak 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Efes evinde farklı kazandı! A. Efes evinde farklı kazandı! 20:50
G.Saray Alanya'ya geldi! G.Saray Alanya'ya geldi! 20:46
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım 20:33
Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde Ayrılık açıklandı! Sözleşmede flaş madde 20:12
Kartal'ın kupa mesaisi başladı! Kartal'ın kupa mesaisi başladı! 19:28
Eyüpspor Melih'i renklerine bağladı! Eyüpspor Melih'i renklerine bağladı! 18:59
Daha Eski
F.Bahçe ve Beşiktaş'a Suazo'dan kötü haber! F.Bahçe ve Beşiktaş'a Suazo'dan kötü haber! 18:56
Transfer kararını verdi! İşte yeni takımı Transfer kararını verdi! İşte yeni takımı 18:36
Alanyaspor - Galatasaray ZTK maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray ZTK maçı saat kaçta? 15:39
Weghorst ManU'da idmana çıktı! Weghorst ManU'da idmana çıktı! 15:40
Beşiktaş'a Rus stoper! Beşiktaş'a Rus stoper! 15:54
Aslan tur peşinde! İşte Buruk'un Alanya maçı 11'i Aslan tur peşinde! İşte Buruk'un Alanya maçı 11'i 15:56