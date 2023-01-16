Haberler Süper Lig +10’da puan var

+10’da puan var

Haliç derbisinde Paşa, Bahoken’le Gümrük’ü yakaladı. 90+10’da Bahoken’in omuz-kol arası kontrolle attığı gole VAR’dan onay çıkınca derbi 2-2 bitti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
+10’da puan var

Haliç derbisinde Kasımpaşa, Karagümrük'ü ağırladı. Paşa, 30'da penaltıdan Hadergjonaj'ın golüyle öne geçti. İkinci yarıda ise gol sağanağı vardı. 51'de Gümrük Dresevic'le eşitledi. Kırmızı-siyahlılar, 61'de öne geçti. Kazım'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Borini, şık vuruşla meşin yuvarlağı ağları yolladı: 1-2.

DONK'TAN ASİST

90+10'da ise maça damga vuran pozisyon yaşandı. Selçuk İnan, stoper Donk'u santrfora gönderdi. Donk'un kafayla indirdiği topu Bahoken omzuyla düzeltti ve ağları sarstı. Hakem, elle oynama tespit ederken VAR'dan golü verdi: 2-2. Saha kenarında yaşanan tartışmalarda K.Paşa CEO'su Serkan Reçber kırmızı, Karagümrük hocası Pirlo sarı kart gördü.

PİRLO İSYAN ETTİ

Karagümrük hocası Pirlo, hakemlere isyan etti. Pirlo, "Bütün hafta çalışmamızı bu şekilde baltalayacak şeyler olacaksa, biz maçlara boşuna gelmeyelim. Bazı şeyler önceden tayin ediliyorsa, oynamamıza gerek yok. Sadece G.Saray ve F.Bahçe gibi büyük takımların maçlarında olmuyor. Bütün maçların araştırılması ve sorgulanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

DİĞER
Aleyna Tilki ateş püskürdü! "Tüm etiketlerden kurtuldum"
Yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak öldü
Beşiktaş'ın transfer inadı! Aboubakar'ın yanına o gelecek
Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çakar'dan hakem yorumu! "İlk gol öncesi..."
Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi"
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Gülsim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Uğur Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" 07:36
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:51
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:49
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! Dybala Roma'ya 3 puanı getirdi! 00:45
El Clasico'da zafer Barça'nın! El Clasico'da zafer Barça'nın! 00:25
Daha Eski
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza övgü! "Biyonik bir adam" 00:25
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 00:21
F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! 00:21
Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! Kasımpaşa 1 puanı 90+10'da kaptı! 00:22
G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... G.Saray'dan Di Maria bombası! Transfer tarihi... 00:22
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 00:22