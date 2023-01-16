+10’da puan var

Haliç derbisinde Kasımpaşa, Karagümrük'ü ağırladı. Paşa, 30'da penaltıdan Hadergjonaj'ın golüyle öne geçti. İkinci yarıda ise gol sağanağı vardı. 51'de Gümrük Dresevic'le eşitledi. Kırmızı-siyahlılar, 61'de öne geçti. Kazım'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Borini, şık vuruşla meşin yuvarlağı ağları yolladı: 1-2.

DONK'TAN ASİST

90+10'da ise maça damga vuran pozisyon yaşandı. Selçuk İnan, stoper Donk'u santrfora gönderdi. Donk'un kafayla indirdiği topu Bahoken omzuyla düzeltti ve ağları sarstı. Hakem, elle oynama tespit ederken VAR'dan golü verdi: 2-2. Saha kenarında yaşanan tartışmalarda K.Paşa CEO'su Serkan Reçber kırmızı, Karagümrük hocası Pirlo sarı kart gördü.

PİRLO İSYAN ETTİ

Karagümrük hocası Pirlo, hakemlere isyan etti. Pirlo, "Bütün hafta çalışmamızı bu şekilde baltalayacak şeyler olacaksa, biz maçlara boşuna gelmeyelim. Bazı şeyler önceden tayin ediliyorsa, oynamamıza gerek yok. Sadece G.Saray ve F.Bahçe gibi büyük takımların maçlarında olmuyor. Bütün maçların araştırılması ve sorgulanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.