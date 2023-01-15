Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından Erol Bulut İsyan etti!

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona ererken ev sahibi Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut çok konuşulacak açıklamalara yer verdi.

İŞTE EROL BULUT'UN SÖZLERİ

Erol Bulut: "70. dakikada kadar iyi oynayan Gaziantep var, önde olması gereken Gaziantep var. Pozisyonları değerlendiremedik. Kırmızıdan sonra maç bizim için bitti. Fenerbahçe'nin üstüne gidemedik. Fenerbahçe maçından puan almamız lazımdı. 11 puan son dakikalara gitti."

Gol atmada sıkıntı var. Elimizde tek bir forvet var. Kanat oyuncularımız yeterli değil, bakalım ne olacak! Yeni yönetim gelecek, ne olacak? Ben de bilmiyorum ne olacağını. Başkan yok, yönetim yok! Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Tek başımıza götürüyoruz."