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Kayserispor'da Çağdaş Atan'dan Mustafa Pektemek açıklaması!

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından ev sahibi Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan'ın Eyüpspor'a transfer olan Mustafa Pektemek ile ilgili sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 22:24
Kayserispor'da Çağdaş Atan'dan Mustafa Pektemek açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın arasında oynanan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

İlk golün ardından sahada istedikleri her şeyi yaptıklarını dile getiren Çağdaş Atan, "Maça topun bizde olacağını bilerek başladık. Bir oyun planımız vardı. Top bizdeyken dörtlü sistemden üçlü sisteme döndük. Maç 0-0'ken Sivasspor çok kompakt ve düzgün durdu. Çok boşluk bulamadık. Ama çalıştığımız bir korner organizasyonundan sonra golü attıktan sonra sahada istediğimiz her şeyi yapmaya başladık. Bugün inanılmaz coşkulu, tempolu, taraftarımızla birleşince neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz bir maç oldu. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Maçı başından sonuna kadar domine ettiler" diye konuştu.

"EKSİLDİKÇE BİRLEŞMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını dile getiren Atan, "Oyuncularımızla konuşmuştuk. Karşımıza engeller de çıkacak. Bizden de oyunculardan da yönetimden de şüphe edenler olacak. Hatalar olacak ama biz oyuncularımızla 'Hiçbir zaman çalışmaktan, ileriye gitmekten vazgeçmeyeceğiz' dedik. Bugün de oyuncularımız bunu gösterdiler. Kayserispor olarak eksildikçe birleşmeye devam ediyoruz. Dün Mustafa Pektemek aramızdan ayrıldı. Biz yolumuza Kayserispor'da oynamak isteyen, bizle çalışmak isteyen, buraya iyi hizmet etmek isteyen oyuncularla devam edeceğiz. Bu şekilde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Burası ne olur bilmiyoruz. Ama sonuna kadar zorlayacağız" ifadelerini kullandı.

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