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Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 13:34 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 13:43
Süper Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler açıklandı!

Süper Lig'de 19'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

13 OCAK CUMA:

17.00 Kayserispor - Sivasspor (RHG Enertürk Enerji) ARDA KARDEŞLER

20.00 Galatasaray - Hatayspor (Nef) KADİR SAĞLAM

14 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Antalyaspor - Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya) YAŞAR KEMAL UĞURLU

16.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü (Yeni Adana) BURAK ŞEKER

16.00 Konyaspor - Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Trabzonspor - Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ ŞANSALAN

15 OCAK PAZAR:

13.30 Ümraniyespor - İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) ALİ PALABIYIK

16.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan) ÇAĞDAŞ ALTAY

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ


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