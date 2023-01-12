Haberler Süper Lig Kayserispor - Sivasspor maçının saati değişti

Kayserispor - Sivasspor maçının saati değişti

Son dakika spor haberi: Kayserispor’un cuma günü saat 17.00’de oynayacağı Sivasspor maçı saat 19.00’a alındı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 15:56
Kayserispor - Sivasspor maçının saati değişti

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında saat 17.00'de oynanacak Yukatel Kayserispor - Sivasspor maçı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından saat 19.00'a alındı. Yukatel Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında evimizde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağımız müsabakanın başlama saati TFF tarafından 19'a alınmıştır" denildi.

DİĞER
Beklenen açıklama geldi! Seren Serengil, 'Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı! Ortalık karıştı
Ata Demirer'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Resmen eridi, eski halinden eser kalmadı! 4.5 ayda 22 kiloyu bakın nasıl vermiş...
Yıldız isme sürpriz talip! Jesus onay verirse...
Süper Lig devinden Boupendza bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da ayrılık!
Weghorst İngiltere'ye gitti!
KGF 250 MİLYAR KREDİ DESTEK PAKETİ | KGF kredisi nedir, nasıl kullanılır? - 2023 KGF destek kredisi ne zaman çıkacak, faiz oranları kaç?
BOTAŞ personel alımı: Ön lisans ve lisans mezunu, KPSS puan şartı yok!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Weghorst İngiltere'ye gitti! Weghorst İngiltere'ye gitti! 15:34
Trabzonspor Basel maçında VAR uygulaması olacak! Trabzonspor Basel maçında VAR uygulaması olacak! 15:28
F.Bahçe Antalyaspor ile transfer görüşmesi yaptı! F.Bahçe Antalyaspor ile transfer görüşmesi yaptı! 15:03
Süper Lig devinden Boupendza bombası! Süper Lig devinden Boupendza bombası! 15:06
Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması! "Galatasaray..." Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması! "Galatasaray..." 15:14
Hatayspor Galatasaray maçına hazır! Hatayspor Galatasaray maçına hazır! 15:15
Daha Eski
Trezeguet'den Trabzonspor ve transfer itirafı! Trezeguet'den Trabzonspor ve transfer itirafı! 13:18
Doğukan Sinik transferi resmen açıklandı Doğukan Sinik transferi resmen açıklandı 13:32
Vedat Muriqi'den transfer itirafı! "Fenerbahçe'den sonra..." Vedat Muriqi'den transfer itirafı! "Fenerbahçe'den sonra..." 13:33
19. haftanın hakemleri belli oldu! 19. haftanın hakemleri belli oldu! 13:34
Beşiktaş Konyaspor maçına hazırlanıyor! Beşiktaş Konyaspor maçına hazırlanıyor! 13:52
G.Saray transferi bitiriyor! Anlaşma... G.Saray transferi bitiriyor! Anlaşma... 13:56