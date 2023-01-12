Kayserispor - Sivasspor maçının saati değişti

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında saat 17.00'de oynanacak Yukatel Kayserispor - Sivasspor maçı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından saat 19.00'a alındı. Yukatel Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında evimizde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağımız müsabakanın başlama saati TFF tarafından 19'a alınmıştır" denildi.
📣 Duyuru— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) January 12, 2023
📌 Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evimizde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağımız müsabakanın başlama saati TFF tarafından 19.00'a alınmıştır.
Yukatel Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/f5L0HXrJq0