Haberler Süper Lig Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 12:20
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Galatasaray - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Galatasaray ile Hatayspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hatayspor maçı 13 Ocak Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 39 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet soncunda topladığı 17 puanla averajla 16. sırada yer alıyor.

5. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 5. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Hatayspor da evinde 4-2 kazandı.

9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray'ın, 7'si Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 7 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son olarak MKE Ankaragücü ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

GALATASARAY 3 EKSİK

Galatasaray'da Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart gören Belçikalı futbolcu Dries Mertens, cezasından dolayı Hatayaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross kadroda yer alamayacak.

Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada İstanbul'da oynanacak Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
‘Ateş Kuşları’ gümbür gümbür geliyor! Köksüzlerin kaderi bir gecede değişir!
Fenerbahçe'nin Samet Akaydın transferinde ikinci kriz! Bu kez de sponsor gerilimi patladı fotoğraflar silindi
Yıldız isme sürpriz talip! Jesus onay verirse...
Yönetimden Altay Bayındır açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazırlanıyor!
Ali Koç'tan Jesus'a özel hediye!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
DSİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!
TOKİ Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kura çekiliş sonuçları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı saat kaçta? 12:20
Avustralya Açık'ta kuralar çekildi! İlk tur eşleşmeleri... Avustralya Açık'ta kuralar çekildi! İlk tur eşleşmeleri... 12:20
Resmi transfer görüşmesi başlıyor! O yönetici pazarlık yapacak Resmi transfer görüşmesi başlıyor! O yönetici pazarlık yapacak 11:21
Pancu'dan Kadıköy itirafı! "Hoşnut değilim" Pancu'dan Kadıköy itirafı! "Hoşnut değilim" 11:41
Ali Koç'tan Jesus'a özel hediye! Ali Koç'tan Jesus'a özel hediye! 11:41
Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazırlanıyor! Fenerbahçe Gaziantep FK maçına hazırlanıyor! 11:44
Daha Eski
Golden sonra Okan Buruk: Hadi bunu da vermeyin! Golden sonra Okan Buruk: Hadi bunu da vermeyin! 10:10
Real Betis - Barcelona maçı saat kaçta? Real Betis - Barcelona maçı saat kaçta? 10:14
Fiorentina - Sampdoria maçı saat kaçta? Fiorentina - Sampdoria maçı saat kaçta? 10:23
Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman? 10:31
Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule! Aslan'a Süper Lig'den 1.94'lük kule! 10:35
Lefter vefatının 11. yılında anılıyor! Lefter vefatının 11. yılında anılıyor! 10:59