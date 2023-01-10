TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 📌 | 2022-2023 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2022 - 2023 sezonunda 18. hafta sona ererken, ara transfer döneminin başlangıcı da merakla araştırılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Başakşehir gibi dev ekiplerin transfer gündeminde kimlerin yer aldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2022-2023 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

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2022-2023 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

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