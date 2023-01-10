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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 📌 | 2022-2023 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Dünya Kupası arasının ardından ligde maçlar sürerken transfer dönemi de aynı anda açılacak. Futbolseverler transfer döneminin ne zaman başlayıp, ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, 2022-2023 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 12:40
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 📌 | 2022-2023 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2022 - 2023 sezonunda 18. hafta sona ererken, ara transfer döneminin başlangıcı da merakla araştırılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Başakşehir gibi dev ekiplerin transfer gündeminde kimlerin yer aldığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 2022-2023 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

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2022-2023 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ereceği duyuruldu.

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