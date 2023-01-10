"MHK istifa etsin!"

AdanaDemirspor Başkanı Murat Sancak, Başakşehir maçı sonrasında isyan etti. Sancak şunları söyledi: "Gözümüze soka soka MHK, bir önceki yılın problem yaşadığımız hakemi Ali Şansalan'ı Beşiktaş maçına veriyor. Başakşehir maçına ya da başka bir maça verilse sesimizi çıkarmayacağız. Burada art niyet arıyoruz. Mehmet Büyükekşi'ye sesleniyorum, derhal MHK'nın istifasını istemesi lazım. Arda Kardeşler atanınca TFF'yi aradım ve 'Ne yapmaya çalışıyorsunuz?' dedim. Geçen sezon yine bu statta yine olmayan bir penaltı yaratıldı ve 2-1 kaybettik. Bugün de bu maçı katletti Arda Kardeşler, eyyamcılık yaptı. İlk yarıda bizim penaltı pozisyonumuz var. VAR çağırmıyorsa eğer bizim penaltı verilen pozisyonda çağrılmaması gerekiyor. Başımıza bunların geleceğini biliyorduk. Transfer yapmaya gerek yok. Şampiyon belirlenmiş, kimin 2., kimin 3. olacağı belirlenmiş bana göre. Ligden düşenler de kendilerine göre bellidir. Her adım attığımızda engellerle karşılaşıyoruz. Bir Antep maçı var, evlere şenlik. MHK'nin artık bu işi kaldırma şansı yok. Önümüzdeki her maçta yine gündeme gelecek."