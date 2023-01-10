Demir'e darbe!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen iki takımın mücadelesi, hem saha içinde hem de saha dışında oldukça gergin bir atmosferde geçti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada; ikinci yarıda 52'de Rodrigues'in elle müdahalesine VAR'dan penaltı çıktı. Deniz, penaltıdan ağları sarstı. 58'de Samet, eşitliği sağladı. 62'de Serdar takımını tekrar öne geçirdi. Volkan ve Ertaç'ın 3'er kurtarış yaptığı, iki takımın toplam 34 şut çektiği kritik maçı, Başakşehir 2-1 kazanarak, 3. sıradaki yerini korudu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen iki takımın mücadelesi, hem saha içinde hem de saha dışında oldukça gergin bir atmosferde geçti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada; ikinci yarıda 52'de Rodrigues'in elle müdahalesine VAR'dan penaltı çıktı. Deniz, penaltıdan ağları sarstı. 58'de Samet, eşitliği sağladı. 62'de Serdar takımını tekrar öne geçirdi. Volkan ve Ertaç'ın 3'er kurtarış yaptığı, iki takımın toplam 34 şut çektiği kritik maçı, Başakşehir 2-1 kazanarak, 3. sıradaki yerini korudu.