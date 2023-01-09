Müthiş düello

Müthiş gol düellosunda Karagümrük, 7'de Ozdoev ve 33'te Diagne'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Konyaspor'da 2. devrede Diouf sahne aldı. Senegalli yıldız, 65'te skoru 2-1 yaptı. 71'de Muhammet'in kafası direkten döndü. 72'de Diouf, eşitliği sağladı. 88'de Kerim, Gümrük'ü bir kez daha öne geçirdi. 90+5'te Diouf, sonucu ilan etti: 3-3. Karagümrük, Trabzonspor ve Kayseri galibiyetlerinin ardından puan kaybetti. Son 7 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik alan Konya ise üst üste 3. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

POZİSYON VERMEDİK

Konyaspor hocası İlhan Palut, yedikleri 3 gole rağmen pozisyon vermediklerini iddia etti. Palut, "Genele baktığımız zaman oyunu çok net domine eden 3 gole rağmen rakibe pozisyon vermeyen bir Konya vardı" dedi.

YUMUŞAK KALDIK

Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo, Konya karşısında konsantrasyon problemi yaşadıklarını söyledi. Pirlo, "3-2'yi bulduk ve skoru lehimize çevirdik ama daha konsantre olmamız lazımdı, yumuşak kaldık. Orta sahada kaptırdığımız topla golü yedik. Galibiyet bize moral verebilirdi. Maalesef bunu başaramadık" diye konuştu.