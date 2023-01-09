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Ankaragücü geri döndü

A.Gücü, geriye düştüğü maçta Kayserispor’u 2-1 yenip üst üste 2. yenilginin ardından kazandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Ankaragücü geri döndü

Süper Lig'de şiddetle galibiyete ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde, gülen taraf A.Gücü oldu. Maça hızlı başlayan Kayserispor, 15'te Cardoso'yla öne geçti. Önce ofsayta takılan gol, VAR kararıyla geçerli sayıldı. 25'te İlhan'ın şutu direkten dışarı çıktı. Başkent ekibi, 38'de eşitliği sağladı. Marlon'un ortasında Sowe, ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

BİLAL'DEN 3 PUANLIK HATA

İkinci devrede taraftarının gücünü de arkasına alan sarı-lacivertliler, 63'te öne geçti. Emre, sol çaprazdan kaleci Bilal'in kapattığı köşeden ağları sarstı. 90'da Malcuit, içeri doğru pasını attı. Müsait durumdaki Chatzigiovannis zor olanı yapıp topu dışarı attı ve A.Gücü, üst üste 2 yenilginin ardından 3 puanla tanıştı.

SOWE COŞTU BİR KERE

Kayserispor karşısında geriden gelip 3 puanı hanesine yazdıran Ankaragücü'nde Ali Sowe, takımını coşturdu. 28 yaşındaki Gambiyalı forvet, kritik karşılaşmada 1 gol, 1 asist katkısıyla galibiyette başrolü oynadı. Sowe, bu sezon 15 maçta 5 gol, 3 asist katkısı sağladı.

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