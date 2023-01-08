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Hatay’da kardeş payı

Bordo-Beyazlılar, Antalya ile berabere kaldı. Süper Lig’de 3 maçtır kazanamayan iki ekibin nefes kesen mücadelesinde gol sesi çıkmadı. Hatayspor ile Antalyaspor golsüz beraberlikle ligdeki puanlarını 17’ye çıkartmış oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 06:50
Hatay’da kardeş payı

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Hatayspor ile Antalyaspor 18. hafta mücadelesinde karşılaştı. Ligde 3 haftadır galibiyete hasret olan iki ekibin mücadelesinde kazanan çıkmadı. 3'te Erce Kardeşler, Fernando'nun şutunda gole izin vermedi. 15'te ise Alperen kalesinde devleşti.

BERTUĞ KAÇIRDI

51'de Bertuğ'un sert vuruşunda, kaleci Alperen Uysal uzanarak direk dibinden meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. 70'te Larsson'un pasında Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı. Kalan sürede iki ekip de gol bulamadı. Bu beraberlikle galibiyet hasreti 4 maça çıkan iki takım, puanlarını 17'ye çıkartttı.

ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Şahin, "Kazanacak pozisyonları yakaladık. Özellikle Wright'ın kritik bir pozisyonu var fakat olmadı. 4 haftadır kazanamıyoruz. Artık Giresunspor maçına odaklanacağız. Çalışarak 3 puanı almalıyız" dedi.

DEMİREL: GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 3 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi. Demirel, "İyi bir maç oldu. Fırsatları değerlendirsek 3 puanı alan taraf olacaktık. Artık G.Saray maçına çalışmaya başlayacağız" dedi.

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