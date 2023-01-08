Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçı dev bir derbiye sahne oluyor.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, Kadıköy'de lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Kazananın lider olacağı maç öncesinde iki takım arasındaki puan farkı yalnızca bir.

Fenerbahçe seyircisi önünde kazanarak şampiyonluk yolunda hem psikolojik hem de puan olarak öne geçmek isterken, Galatasaray cephesi lider olarak geldiği Kadıköy'den lider olarak dönmek istiyor.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER



Fenerbahçe:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Barış Alper.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat 19.00'da başlayacak ve BeinSports 1'den naklen yayınlanacak.