Fatih Karagümrük 3-3 Konyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük evinde Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini, Magomed Ozdoev, Diagne ve Kerim Frei kaydetti.

Konyaspor'da Mame Biram Diouf attığı 3 golle karşılaşamaya damga vurdu.

Ev sahibi Fatih Karagümrük puanını 20 yaptı.

Konyaspor 27 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar;

7'nci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Diagne'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Konyaspor savunmasına da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.



33'üncü fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Colley ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Diagne'nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



65'inci dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Muric ortasını yaptı. Ceza sahasi içinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.



72'nci dakikada skora denge geldi. Sol kanattan kazanılan kornerde Guilherme ortasını yaptı. Ön direkte Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 2-2.



88'inci dakikada Karagümrük bir kez daha öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Ozdoev, yerden içeri çevirdi. Konyaspor savunmasından seken top Kerim Frei'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşişn yuvarlak ağlarla gitti: 3-2.



90+5'inci dakikada Konyaspor bir kez daha eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Guilherme ortasını yaptı. Arka direkte Diouf, kafayla topu ağlara gönderdi: 3-3.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.