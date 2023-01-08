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Ankaragücü - Kayserispor maçı CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Ankaragücü ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Ankaragücü - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 15:55 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 16:01
Ankaragücü - Kayserispor maçı CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

Ligdeki son iki maçında Hangikredi Ümraniyespor'a evinde, Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 kaybeden başkent ekibi, haftaya 16 puanla 14. sırada girdi.

Kayseri ekibi ise Dünya Kupası arasından sonra çıktığı 3 maçta da puan alamadı. Ligde 8. sırada yer alan Yukatel Kayserispor'un 23 puanı bulunuyor.

Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Yasin Güreler, bu karşılaşmada forma giyemiyor.

İki takım arasında oynanan son 5 maçta MKE Ankaragücü'nün galibiyeti bulunmuyor. Rakibini son olarak 14 Nisan 2019'da yenen sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Tolga, Emre, Beridze, Sowe

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Gökhan, İlhan

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