Sanki bir şey saklıyoruz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi A Spor'a, son dönemdeki hakem hataları, VAR kayıtlarının yayınlanması ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükekşi, VAR kayıtlarının yayınlanması hakkında "Fenerbahçe ve Galatasaray, VAR kayıtları için talepte bulundu. Kamuoyunda sanki olayın altında bir şey var da saklanıyor gibi algılandı. Böyle bir şey yok, ben kayıtları dinledim. VAR kayıtlarında spekülasyon yapılmasına gerek yok. Bundan önceki VAR kayıtlarının hepsinde ofsayt çizgisi çekildi ancak bunda çekilemedi. Kamuoyu bunun cevabını bekliyordu. Zor bir pozisyon, kayıtlarda kötü niyet olmadan hakemin çağırıldığını herkes duysun istedik. Hakemlerimiz, bizim için kıymetli. Ama hata varsa da söylemek lazım. Burada hakem hatası var" ifadelerini kullandı.

POLEMİKLERİ BİTİRMEK İSTEDİK

Mehmet Büyükekşi, Gaziantep FK-Beşiktaş GİTMEYECEĞİM maçındaki kırmızı kart pozisyonunu yayınlamalarıyla da ilgili olarak şunları söyledi: "Kırmızı kart pozisyonunu da akıllarda soru işareti kalmasın diye yayınladık. Burada VAR'ın doğru uygulama yaptığını ama hakemin yanlış karar verdiğini gördük. Diğer pozisyonda ise VAR'ın hatası mevcut. Sözlü ya da yazılı açıklama yapsak, 'TFF burada bir şey saklıyor' diyeceklerdi. Biz hiçbir şey saklamadan görüntü ve konuşmaları olduğu gibi verdik. Polemikleri bitirmek istedik. Biz bütün takımlara eşit mesafedeyiz. Bundan sonra VAR kayıtlarını yayınlamayacağız."

VAR HAKEM HOCASI PAWEL GİL GELECEK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 46 yaşındaki Polonyalı eski hakem Pawel Gil'in VAR hakem hocası olarak görev alacağını duyurdu. Başkan Büyükekşi, "Hakemleri en mükemmel hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu bir günde olacak bir şey değil. Biz kısa süreli işlere bakmıyoruz, uzun süreli işler yapmak istiyoruz. Türkiye'de 10 yıllık bir planlama yapmak istiyoruz. Kısa vadede VAR hakem hocası olan Pawel Gil ile anlaştık. Üç haftada bir gelecek. Marka değerini arttırmak en büyük amacımız. Yayıncı kuruluş için bu sene bile faydalı diye düşünüyorum. Çünkü çok rekabetçi bir sezon yaşıyoruz" diye konuştu.

DERBİYİ İZLEMEYE GİTMEYECEĞİM

Spor Toto Süper Lig'de Pazar günkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gidip gitmeyeceği sorulan Mehmet Büyükekşi, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemeye gitmeyeceğim" açıklamasını yaptı. Büyükekşi, önümüzdeki haftalarda Kulüpler Birliği'yle görüşme yapacaklarını ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu da davet edeceklerini belirtti.