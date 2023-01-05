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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi VAR kayıtları hakkında konuştu

Son dakika spor haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi VAR kayıtları hakkında konuştu. Büyükekşi, "VAR kayıtları bir daha açıklanmayacak." ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 15:03 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 15:28
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi VAR kayıtları hakkında konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşi gündeme dair A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi'nin öne çıkan sözleri;

Mehmet Büyükekşi: "VAR kayıtlarında spekülasyon yapılmasına gerek yok. Bundan önceki VAR kayıtlarının hepsinde ofsayt çizgisi çekildi ancak bunda çekilemedi. Kamuoyu bunun cevabını bekliyordu. Kayıtlarda kötü niyet olmadan hakemin çağırıldığını herkes duysun istedik. Kırmızı kart pozisyonunu da akıllarda soru işareti kalmasın diye yayınladık."

"VAR kayıtları bir daha açıklanmayacak."

"Biz öbür türlü yapsaydık 'TFF burada bir şey saklıyor' diyeceklerdi. Biz hiçbir şey saklamadan görüntü ve konuşmaları olduğu gibi verdik."

"Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemeye gitmeyeceğim." dedi.

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