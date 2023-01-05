Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor.
Karadeniz derbisinde iki takımın da hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.
Trabzonspor Giresunspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.
Giresunspor:
TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Giresunspor maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak ve Beinsports 1 ekranlarından yayınlanacak.