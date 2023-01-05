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Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Karadeniz derbisinde iki takımın da hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak. Trabzonspor Giresunspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 19:00 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 19:21
Trabzonspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor.

Karadeniz derbisinde iki takımın da hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.

Trabzonspor Giresunspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.

Giresunspor:

TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Giresunspor maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak ve Beinsports 1 ekranlarından yayınlanacak.

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