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Trabzonspor Giresunspor maçı canlı

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Karadeniz derbisinde iki takımın da hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak. Trabzonspor Giresunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 20:20
Trabzonspor Giresunspor maçı canlı

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor.

Karadeniz derbisinde iki takımın da hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.

Trabzonspor Giresunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez.

Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Mejia, Campuzano, Görkem, Kuwas, Sergio, Bajic.

TRABZONSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Giresunspor maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başladı ve Beinsports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

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