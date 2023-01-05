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Düello berabere

Konya’nın Muhammet Demir ve Hadziahmetovic’le bulduğu gollere Yiğidolar, Max Gradel ve Charisis’le yanıt verince nefis mücadele 2-2 berabere bitti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Düello berabere

SporToto Süper Lig'de kendine üst sıralarda yer arayan Konyaspor, iki kez öne geçtiği maçta Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. 22'de Muhammet Demir'in golüyle 1-0'ı yakalayan yeşil-beyazlılar, 34'te Max Gradel'in penaltı golüne engel olamadı ve devre 1-1 berabere bitti. 56'da Amir Hadziahmetovic'in penaltı golüyle yeniden üstünlüğü yakalayan Konyaspor'a, konuk ekip Sivasspor 79'da Charisis ile yanıt verdi ve mücadele 2-2 berabere bitti. Bu sonuçla Konyaspor puanını 26'ya yükseltirken, Sivasspor da 15 puana çıktı. Konya evinde üst üste dördüncü maçında da galibiyete ulaşamadı. Son 7 maçında sadece 5 puan toplayabilen Sivasspor ise tehlike hattından kurtulamadı.

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