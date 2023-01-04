Haberler Süper Lig 📺TRABZONSPOR GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS maçı izle

📺TRABZONSPOR GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor, Akyazı Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında beklemediği bir yenilgi alan bordo-mavililer, Karadeniz derbisini kazanarak galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta aldığı Gaziantep FK galibiyetiyle moral bulan Giresunspor ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Maçın başlamasına kısa bir zaman kala Trabzonspor - Giresunspor karşılaşmasıyla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor - Giresunspor maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:30
📺TRABZONSPOR GİRESUNSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek.

Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Trabzonspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

TRABZONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor-Giresunspor maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

LİGDE 9. RANDEVU

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 3, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı.

Trabzonspor da evinde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı. 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN


AVCI'DAN ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Fatih Karagümrük maçında alınan şok yenilginin ardından kadroda değişime gidecek. Edin Visca'nın sakatlığı ve Bartra'nın kırmızı kart cezası olması dolayısıyla deneyimli teknik adam bir dizi değişim yapacak. Savunmada Bartra'nın yerine Gbamin'in forma giyme ihtimali daha yüksek. Hücum hattında Visca'nın yokluğunda en büyük aday ise Djaniny olarak öne çıkıyor. Naci Ünüvar da bu bölge için ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

TRABZONSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Hülya Avşar'dan olay aldatılma itirafı! “Dört sene iyi idare etmiş” 'Ferrari' sorusu Feraya Tanyolaç ilişkisini ortaya çıkarmıştı!
Muazzez Ersoy, İzel'i fena harcadı ortalık yıkıldı! Çelik, Ercan, İbrahim Tatlıses, Zara ve Kutsi de oradaydı olay kareyi görenler: "Hepsinden genç"
F.Bahçe'de stopere yeni aday!
Olay sözler! "Burada en günahsız kişi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı açıklandı
G.Saray - A.Gücü maçı hangi kanalda?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Orta gelirliye konut kampanyasında gelir şartı sınırı belli oldu!
Orta Gelir Konut kampanyası başvuru tarihleri, şartları nedir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı açıklandı G.Saray - A.Gücü maçının VAR'ı açıklandı 12:17
G.Saray - A.Gücü maçı hangi kanalda? G.Saray - A.Gücü maçı hangi kanalda? 12:11
Djokovic o turnuvalarda aşı kısıtlamalarına takılabilir! Djokovic o turnuvalarda aşı kısıtlamalarına takılabilir! 12:09
Ronaldo ilk idmanına çıktı Ronaldo ilk idmanına çıktı 12:07
Karadeniz derbisinde 9. randevu Karadeniz derbisinde 9. randevu 12:01
Transfer sürprizi! Süper Lig devine geliyor Transfer sürprizi! Süper Lig devine geliyor 12:00
Daha Eski
Sassuolo - Sampdoria maçı saat kaçta? Sassuolo - Sampdoria maçı saat kaçta? 11:57
F.Bahçe Beko Zalgiris Kaunas deplasmanında F.Bahçe Beko Zalgiris Kaunas deplasmanında 11:56
Zion Williamson'dan kötü haber Zion Williamson'dan kötü haber 11:54
Salernitana - Milan maçı saat kaçta? Salernitana - Milan maçı saat kaçta? 11:52
F.Bahçe'ye sürpriz Jesus önerisi! F.Bahçe'ye sürpriz Jesus önerisi! 11:47
Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı! NBA'de sonuçlar Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı! NBA'de sonuçlar 11:07