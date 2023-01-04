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Konyaspor Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Konyaspor'un, Sivasspor'u konuk ettiği bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 19:52 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 20:00
Konyaspor Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan Konyaspor - Sivasspor maçıyla devam ediyor. İki takımın da mutlak hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.

Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Erhan, Adil, Guilherme, F. Calvo, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Michalak, Bruno Paz, Muhammet Demir, Amilton, Diouf

Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Robin Yalçın, Caner, N'Jie, Ulvestad, Keita, Hakan, Ziya, Gradel, Angielski

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Sivasspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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