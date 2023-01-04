Konyaspor Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan Konyaspor - Sivasspor maçıyla devam ediyor. İki takımın da mutlak hedefi sahadan 3 puanla ayrılmak.
Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İŞTE KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor: Erhan, Adil, Guilherme, F. Calvo, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Michalak, Bruno Paz, Muhammet Demir, Amilton, Diouf
Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Robin Yalçın, Caner, N'Jie, Ulvestad, Keita, Hakan, Ziya, Gradel, Angielski
KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Sivasspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.