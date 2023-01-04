Konyaspor Sivasspor: 2-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, Sivasspor'u konuk etti. Heyecanın yüksek olduğu mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelede gol perdesini 22. dakikada Konyaspor'dan Muhammet Demir açtı.

Ardından 34. dakikada Gradel penaltıdan takımına eşitliği getiren golü kaydetti.

56. dakikada ise bu sefer Konyaspor'da sahneye Hadziahmetovic çıktı ve penaltıdan skoru 2-1'e getirdi.

Son olarak ise Sivasspor adına 79. dakikada Charisis sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sonuçla beraber Sivasspor ligde 15 puanla 17. sırada yer aldı.

Konyaspor ise 26 puanla 6. sırada bulunuyor.