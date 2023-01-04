Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor

Bayazit; Bulut, Kolovetsios, Kocaman, Carole; Cardoso, Kemen, Karimi, Mensah, Thiam; Gavranovic

Fatih Karagümrük

Sen; Biraschi, Baniya, Dresevic, Mercan; Hamsik, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Kouassi; Borini