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Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda hedef maçtan 3 puanla ayrılarak Kadıköy'e lider gitmek. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde. Galatasaray Ankaragücü maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 18:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 18:53
Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Sarı kırmızılılarda hedef maçtan 3 puanla ayrılarak Kadıköy'e lider gitmek. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.

Galatasaray Ankaragücü maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray:Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Barış, Gomis

Ankaragücü:

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ankaragücü maçı saat 20.00'de başlayacak ve Beinsports 1 ekranlarından yayınlanacak.

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