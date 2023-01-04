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📺GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman? Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. 17. haftaya lider giren sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Başkent ekibini devirerek Fenerbahçe derbisine lider çıkmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Ümraniyespor'a mağlup olan Ankaragücü ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala "Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman?, "Galatasaray Ankaragücü maçı saat kaçta?" ve "Galatasaray - Ankaragücü maçı hangi kanalda?" gibi soruları arama motorlarında aratıyor. Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Ankaragücü maçıyla ilgili tüm bilgiler ve Galatasaray - Ankaragücü maçının canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 16:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 16:50
📺GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman? Galatasaray - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'ide heyecan 17. hafta maçlarıyla sürüyor. Haftaya lider giren Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

GALATASARAY DERBİYE LİDER ÇIKMA HEDEFİNDE

Galatasaray, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı önemli derbi öncesinde liderliğini korumak istiyor.

Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek derbiye liderlik moraliyle çıkmanın peşinde.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Sergio Oliveira, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross ile anneannesinin vefatı nedeniyle ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira, MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve pazartesi günkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

3 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da takımın 3 önemli oyuncusu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

Savunmadaki iyi performansıyla dikkati çeken Abdülkerim Bardakcı ile hücumdaki etkili ayakları Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens, Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 5 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 5 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti.

Söz konusu 6 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

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