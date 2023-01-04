Çalımbay: Göz göre göre puanımız gidiyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, VAR kayıtlarının yayınlanması ve maçta "önemli hakem hatası" yapıldığının açıklanması sonrasında A Spor'da canlı yayına katılıp isyan etti. Çalımbay, "Biz kenarda pozisyonu gördük. Bunları konuşmaya gerek yok. 'Golün neden sayılmayacağını bilen biri varsa söylesin' dedik. Bu Sivasspor'a yapılmış bir haksızlık. Göz göre göre puanımız gidiyor. Gerginlikten dolayı iki oyuncum cezalı duruma düştü. Eksik kadroyla geldik. Belki maçı kazanacağız. Puan ve puanlarımız gidiyor. Yazık çok yazık" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, VAR kayıtlarının yayınlanması ve maçta "önemli hakem hatası" yapıldığının açıklanması sonrasında A Spor'da canlı yayına katılıp isyan etti. Çalımbay, "Biz kenarda pozisyonu gördük. Bunları konuşmaya gerek yok. 'Golün neden sayılmayacağını bilen biri varsa söylesin' dedik. Bu Sivasspor'a yapılmış bir haksızlık. Göz göre göre puanımız gidiyor. Gerginlikten dolayı iki oyuncum cezalı duruma düştü. Eksik kadroyla geldik. Belki maçı kazanacağız. Puan ve puanlarımız gidiyor. Yazık çok yazık" dedi.