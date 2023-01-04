Haberler Süper Lig Çağdaş Atan'dan 3 yıllık imza

Çağdaş Atan'dan 3 yıllık imza

3 silme cezasının yanı sıra transfer yasağı bulunan Kayserispor'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Basın Sözcüsü Samet Koç, 3 yıllık anlaşmaya vardıkları Çağdaş Atan'ın yarın imzayı atacağını söyledi. Koç, "Perşembe (yarın) imza töreni yapacağız" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Çağdaş Atan'dan 3 yıllık imza
3 silme cezasının yanı sıra transfer yasağı bulunan Kayserispor'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Basın Sözcüsü Samet Koç, 3 yıllık anlaşmaya vardıkları Çağdaş Atan'ın yarın imzayı atacağını söyledi. Koç, "Perşembe (yarın) imza töreni yapacağız" dedi.
DİĞER
Son dakika haberi: Antalyaspor - Fenerbahçe maçında olay yaratan pozisyon! Tüm Türkiye'nin konuştuğu pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı...
Tanem Sivar ile Edhem Dirvana’nın İstanbul’a dönüşü, yalı davasına takılı kaldı!
Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti
Beşiktaş'tan çifte yerli hamlesi! Fiyat soruldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Herkes mutsuz, herkes isyanda..."
Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti
ANKARA Etimesgut, Ballıkuyumcu TOKİ kura sonuçları
Hatay TOKİ kura çekiliş sonuçları - TOKİ Hatay kazananlar isim listesi
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Herkes mutsuz, herkes isyanda..." "Herkes mutsuz, herkes isyanda..." 07:25
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Takım Oyunu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Takım Oyunu 01:46
Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti 01:41
Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? 01:36
Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! 01:36
Antalyaspor'dan flaş açıklama! Antalyaspor'dan flaş açıklama! 01:35
Daha Eski
Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" 01:35
Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! 01:35
Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... 01:34
Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi! Nuri Şahin: Gücümüz yetmedi! 01:34
Jorge Jesus: VAR doğru karar verdi! Jorge Jesus: VAR doğru karar verdi! 01:34
Antalyaspor'un golüne VAR engeli! İşte o pozisyon Antalyaspor'un golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 01:33