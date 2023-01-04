Çağdaş Atan'dan 3 yıllık imza

3 silme cezasının yanı sıra transfer yasağı bulunan Kayserispor'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Basın Sözcüsü Samet Koç, 3 yıllık anlaşmaya vardıkları Çağdaş Atan'ın yarın imzayı atacağını söyledi. Koç, "Perşembe (yarın) imza töreni yapacağız" dedi.
3 silme cezasının yanı sıra transfer yasağı bulunan Kayserispor'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Basın Sözcüsü Samet Koç, 3 yıllık anlaşmaya vardıkları Çağdaş Atan'ın yarın imzayı atacağını söyledi. Koç, "Perşembe (yarın) imza töreni yapacağız" dedi.