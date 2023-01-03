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Galatasaray ile Ankaragücü 101. kez karşılaşıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Galatasaray, rakibiyle 101. kez karşı karşıya gelecek. (GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 10:37
Galatasaray ile Ankaragücü 101. kez karşılaşıyor

İki ekip arasında geride kalan 100 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 62'ye 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 206 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 87 golle karşılık verebildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 49 kez karşılaştı, Galatasaray 37, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. Başkent temsilcisi, İstanbul'daki son galibiyetini 2010-2011 sezonunun ilk yarısında 4-2'lik skorla elde etti.

2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda henüz galibiyet alamayan MKE Ankaragücü, bu statta çıktığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, 1-0 kazandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

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