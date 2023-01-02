Konya iddıalı

Süper Lig'de haftayı bay geçen Konyaspor'da Sivas maçının hazırlıkları sıkı bir şekilde sürüyor. Çarşamba günü konuk edeceği düşme hattındaki rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Anadolu Kartalı, 18. haftada deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde moral bulmak istiyor. Antrenmanlarda var güçleriyle çalışan, moralleri yüksek olduğu gözlenen yeşil-beyazlı futbolcular da sahalarındaki kritik maçta taraftarı önünde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

YENİDEN KAZANMA ALIŞKANLIĞI

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, yeşil-beyazlıların maç kazanma alışkanlığını yeniden edinmesi için de kolları sıvadı. Başarılı teknik adamın, Spor Toto Süper Lig'de son 7 karşılaşmada sadece 1 kez kazanan oyuncularıyla özel olarak ilgilendiği vurgulanırken, artık puan kaybına tahammüllerinin kalmadığını söylediği öğrenildi. Futbolcuların da Süper Lig'de üst sıralardan kopmamak adına taraftarları önünde oynayacakları kritik Sivasspor karşılaşmasında mutlak galibiyet sözü verdiği bildirildi.