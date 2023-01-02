İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Sivasspor Galatasaray maçının yankıları uzun süre devam edecek gibi duruyor.
Sivasspor Galatasaray maçının yankıları uzun süre devam edecek gibi duruyor.
Ev sahibi ekibin golünü iptal etmesiyle hedef tahtasına oturan Erkan Özdamar, gündemden düşmüyor.
Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın 49. dakikasında ev sahibi takımın golü iptal edilirken, bu kararın gerekçesi kamuoyuna açıklanmamıştı.
Eleştirilerin odağı haline gelen ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Askerlik yapmayan biri nasıl hakem olabilir?" dediği hakem Erkan Özdamar ile ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.
Ankara bölgesi hakemlerinden biri olan Özdamar'ın askerlikten önce tiroid kanseri geçirdiği ve kontrollerine de devam ettiği belirtildi.
Merkez Hakem Kurulu'nun maçın hakemleriyle ilgili soruşturma başlattığı gündeme gelirken Özdamar'ın ise "Ben ifade vermem. VAR kayıtları da zaten orada" dediği öğrenildi.
ALİ KOÇ DA ELEŞTİRDİ
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
"Askerlikle ilgili çürük raporları var.
Askere gitmeye engel bir durumu varsa nasıl hakem oluyor?
12 kilometrenin üzerinde koştu.
Bütün sezon 4 maç yönetip FIFA listesine alınabiliyor.
Bugüne kadar teamülde böyle bir şey görülmemiş"
Sivas'ta oynanan maçta Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Fredrik Ulvestad topu ağlara gönderdi.
Pozisyon VAR'da incelendikten sonra gol geçersiz sayıldı.
Takvim'in haberine göre hakem Erkan Özdamar'ın Sivas'taki maçın ardından hakemliği bırakacağı gündeme geldi.