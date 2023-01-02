Haberler Süper Lig İşte Erkan Özdamar gerçeği!

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Sivasspor Galatasaray maçında ev sahibi ekibin golünü iptal etmesiyle hedef tahtasına oturan Erkan Özdamar, gündemden düşmüyor. Ali Koç’un çürük raporu aldığı için hedef tahtasına oturttuğu Erkan Özdamar’ın kanser tedavisi gördüğü için askerlikten muaf tutulduğu ortaya çıktı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Sivasspor Galatasaray maçının yankıları uzun süre devam edecek gibi duruyor.

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Ev sahibi ekibin golünü iptal etmesiyle hedef tahtasına oturan Erkan Özdamar, gündemden düşmüyor.

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın 49. dakikasında ev sahibi takımın golü iptal edilirken, bu kararın gerekçesi kamuoyuna açıklanmamıştı.

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Eleştirilerin odağı haline gelen ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Askerlik yapmayan biri nasıl hakem olabilir?" dediği hakem Erkan Özdamar ile ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Ankara bölgesi hakemlerinden biri olan Özdamar'ın askerlikten önce tiroid kanseri geçirdiği ve kontrollerine de devam ettiği belirtildi.

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Merkez Hakem Kurulu'nun maçın hakemleriyle ilgili soruşturma başlattığı gündeme gelirken Özdamar'ın ise "Ben ifade vermem. VAR kayıtları da zaten orada" dediği öğrenildi.

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

ALİ KOÇ DA ELEŞTİRDİ

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

"Askerlikle ilgili çürük raporları var.

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Askere gitmeye engel bir durumu varsa nasıl hakem oluyor?

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

12 kilometrenin üzerinde koştu.

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Bütün sezon 4 maç yönetip FIFA listesine alınabiliyor.

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Bugüne kadar teamülde böyle bir şey görülmemiş"

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Sivas'ta oynanan maçta Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambolün ardından Fredrik Ulvestad topu ağlara gönderdi.

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Pozisyon VAR'da incelendikten sonra gol geçersiz sayıldı.

İşte Erkan Özdamar gerçeği!

Takvim'in haberine göre hakem Erkan Özdamar'ın Sivas'taki maçın ardından hakemliği bırakacağı gündeme geldi.

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