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Hulk demir gibi

Adana Demirspor, Brezilyalı yıldız golcü Hulk’u bekliyor. Mavi-şimşekler, 12 Ocak’ta başlayacak transfer döneminde bombayı 36 yaşındaki sambacıyla patlatacak. Süper golcüyle her konuda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Hulk demir gibi

İtalyan Balotelli ve Rus Dzyuba ile yollarını ayıran Adana Demirspor, hücum hattına yine dünyaca ünlü bir forveti getirmeye hazırlanıyor. Başkan Murat Sancak geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Balotelli erken gitseydi, listemizde Suarez, Cavani, Pato ve Hulk gibi bazı oyuncular vardı. Bunlarla görüşmeler yapacaktık ama Mario bizi o kadar oyaladı ki kimseyle görüşemedik" derken, Hulk'la yeniden görüşmelere başlandığı ve 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemiyle birlikte imzaların atılacağı öğrenildi.

KONTRATI 2024'TE BİTİYOR

Brezilya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Mineiro'da ter döken 36 yaşındaki sambacının kulübüyle olan sözleşmesi, 31 Aralık 2024'te sona eriyor. Futbol kariyerinde, Portekiz devi Porto ve Rusya'nın önemli ekiplerinden Zenit gibi kulüplerde forma giyen, boy gösterdiği 687 karşılaşmada 369 gol, 197 asist katkısı bulunan yıldız santrfor, 2009- 2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 müsabakada da 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.

4 KRALLIK 13 KUPA

Hulk, Rusya'da 3 kez yılın futbolcusu seçildi. Portekiz, Brezilya, Rusya ve Japonya'da gol krallığı yaşadı. Porto'yla 1 Avrupa Ligi, 4 lig, 3 kupa ve 4 kez Süper Kupa şampiyonluğunu tattı. Brezilya'yla 2013'te Konfederasyon Kupası'nı da kaldırdı.

KALECİLERİN KORKULU RÜYASI

Dünya futbolunda sert şutlarıyla tanınan Hulk, takım kaptanlığını da yaptığı Atletico Minerio'da forma giydiği 114 karşılaşmada 65 gol atıp, 18 asistlik performans ortaya koydu. Bu sezon boy gösterdiği 46 müsabakada ise 29 gol, 5 asist katkısı sağlamaya başardı.

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