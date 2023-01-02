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Güven Yalçın Hatay’a

Volkan Demirel, Genoa’da dökülen golcüyü Emre Mor gibi parlatacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Güven Yalçın Hatay’a

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Hatayspor, transfer dönemini hareketli geçirecek. Özellikle hücum hattına takviye yapmayı planlayan bordo-beyazlılarda teknik direktör Volkan Demirel, İtalya Serie B'de Genoa'da oynayan Beşiktaş'ın eski golcüsü Güven Yalçın'ın transferi için yönetime talepte bulundu. Demirel'in gurbetçi forvetten beklentisinin büyük olduğu öğrenildi.

Volkan Demirel'in Genoa'da forma giydiği 19 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamayan 23 yaşındaki santrforla görüştüğü ve takımında önemli bir rol üstlenebileceğini aktardığı bildirildi. Demirel'in Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde futbolu düşüşte olan Emre Mor'u parlattığı gibi Güven Yalçın'ın da aynı şekilde patlama yapacağına inandığı belirtildi.

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