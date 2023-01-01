HABER TURU

4 maçta 10 puan toplayan Giresun-spor, Trabzonspor'u da devirmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Hakan Keleş, çıkışın süreceğini dile getirdi.

Karagümrük'ü konuk edecek Kayserispor, kötü gidişe son vermek istiyor. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Teknik Direktör Çağdaş Atan, üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi.

Ankaragücü'nün yıldızı Jese, G.Saray karşısında gol sevinci yaşamak istiyor. İspanyol oyuncu, "Atacağım gollerle 3 puanı getirmeyi çok isterim" dedi.

Üç maçlık galibiyet hasretini Kayseri-spor karşısında bitiren Alanyaspor, Kasımpaşa'yı gözüne kestirdi. Teknik Direktör Farioli, İstanbul'da kazanarak galibiyet serisi yakalamak istediklerini dile getirdi.

Hatayspor Ümraniyespor maçının hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Volkan Demirel yönetiminde basına kapalı olan ve bir saat süren antrenmanda futbolcular, taktik çalışması gerçekleştirdi.