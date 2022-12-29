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Giresunspor'da Hakan Keleş'ten Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 16. haftasında Giresunspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Hakan Keleş galibiyet hakkında açıklamalarda bulundu. Teknik adamın ligde karşılaşacakları Trabzonspor maçı için söylediği sözler ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 21:36
Giresunspor'da Hakan Keleş'ten Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, alınan galibiyeti yeni yıl hediyesi olarak camiaya ve taraftarlara hediye ettiğini belirtti.

Keleş, değerlendirmesinde şunları söyledi:
"Kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü iç sahada puan kaybı çok yaptık. Onu telafi etmek istiyorduk. Son 4 maçta 10 puan kazanmış olduk. Maça iyi başladık. İlk yarı inanılmaz bir şekilde iyi bir oyunumuz vardı. Golü de bulduk. Goller de bulabilirdik. Fakat ikinci yarıya iyi başlayamadık. Rakibimiz daha baskılıydı. Golü de buldu. Son dakikalarda bulduğumuz gol bize 3 puanı getirdi. Oyuncular inanılmaz şekilde istekliydi. Sadece ikinci yarının belirli bölümünde biraz sıkıntılar çektik. 10. olduk. Bu seneki hedeflerimiz arasında ilk 10'da olmak vardı ama lig uzun bir maraton. Güzel bir gidişatımız var. 4 maçta alınan 10 puan var. Şimdi Trabzonspor maçı var. Bu galibiyet, yeni yıla girerken tüm taraftarımıza ve Giresunspor camiasına hediye ediyoruz."

"TRABZON GALİBİYETİNİ DE HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"
Önümüzdeki hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacaklarını söyleyen Keleş, taraftarlara Trabzonspor galibiyeti de hediye etmek istediklerini belirtti. Keleş, "Trabzon iç sahada inanılmaz şekilde baskın oynayan bir takım. Fenerbahçe'yi de yendiler zaten. Ama son maç onlar için kötü sonuçlandı. Biz de iyi gidiyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş galibiyetlerimiz vardı. Giresun halkına birde Trabzonspor galibiyeti hediye ederiz. İnşallah istediğimiz oyunu oynarız. Güzel bir galibiyet hediye ederiz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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