Beşiktaş’a odaklanın

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçen sezon Beşiktaş maçı sonrası "Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizleyin" diye tepki gösterdiği Ali Şansalan'ın yine aynı maça atanmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Sancak, "Beşiktaş maçına odaklanın. Hakem, şu, bu açıklamaları bir tarafa bırakın" dedi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçen sezon Beşiktaş maçı sonrası "Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizleyin" diye tepki gösterdiği Ali Şansalan'ın yine aynı maça atanmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Sancak, "Beşiktaş maçına odaklanın. Hakem, şu, bu açıklamaları bir tarafa bırakın" dedi.