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Beşiktaş’a odaklanın

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçen sezon Beşiktaş maçı sonrası "Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizleyin" diye tepki gösterdiği Ali Şansalan'ın yine aynı maça atanmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Sancak, "Beşiktaş maçına odaklanın. Hakem, şu, bu açıklamaları bir tarafa bırakın" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş’a odaklanın
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçen sezon Beşiktaş maçı sonrası "Hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizleyin" diye tepki gösterdiği Ali Şansalan'ın yine aynı maça atanmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Sancak, "Beşiktaş maçına odaklanın. Hakem, şu, bu açıklamaları bir tarafa bırakın" dedi.
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