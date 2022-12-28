Ankaragücü şoke etti!

Ligde geçen hafta Antalya'dan 3 puanla dönen Ankaragücü, taraftarı önünde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı sonuncu Ümraniye karşısında büyük bir şok yaşadı. Maça 2'de Zahid'in golüyle başlayan sarı-lacivertliler, 9'da Avounou'ya engel olamadı ve ilk devre 1-1 tamamlandı.

17 ŞUT 31 ORTA

Ümraniye'de 55'te Kongolu maestro Avounou, yine sahne aldı. 5'i isabetli 17 şut, 4'ü isabetli 31 orta yapan başkent ekibi, taraftarını şoke etti. Bu sezon 2. kez kazanan Ümraniye ise ligde kalma yolunda umutlandı. Ev sahibinde Tolga, sarı kartla cezalı duruma düştü ve G.Saray maçında yok.

RECEP UÇAR: SONUNA KADAR

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ligin ilk deplasman galibiyetini aldık. Umarım bundan sonraki süreçte bunu devam ettiririz. Umudumuzu ligin sonuna kadar taşımak istiyoruz. Alınan üç puan kısmen de olsa umut ışığını biraz yaktı" ifadelerini kullandı.