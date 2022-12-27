Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Süper Lig'de 40 günlük hasret bitti, futbolseverler doya doya maç izledi!
Süper Lig'de 40 günlük hasret bitti, futbolseverler doya doya maç izledi!
FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nda ilk kez uyguladığı, topun oyunda kalma zamanının artırımını amaçlayan ilave ek uzatma süresi, 15. hafta maçlarıyla devreye girdi. 9 mücadeleye toplamda 137 dakika ilave edilirken, karşılaşmalar ortalama 15.2 dakika daha uzun oynandı.
Futbolseverlerde 2 saat 17 dakika fazladan maç keyfi yaptı, hasret sonrası ekstra 1.5 maç izlenirken en çok uzayan karşılaşmalar 17 dakika ile Konya-Alanya, Trabzonspor-Fenerbahçe oldu.