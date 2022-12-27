Haberler Süper Lig Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Son dakika spor haberi: Dünya Kupası'ndaki uygulama Süper Lig'e taşındı. Topun oyunda kalma zamanı arttı. Futbolseverler, 137 dakika fazladan keyif yaptı. Bu süre 1.5 maça denk geldi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 09:56
Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Süper Lig'de 40 günlük hasret bitti, futbolseverler doya doya maç izledi!

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nda ilk kez uyguladığı, topun oyunda kalma zamanının artırımını amaçlayan ilave ek uzatma süresi, 15. hafta maçlarıyla devreye girdi. 9 mücadeleye toplamda 137 dakika ilave edilirken, karşılaşmalar ortalama 15.2 dakika daha uzun oynandı.

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Futbolseverlerde 2 saat 17 dakika fazladan maç keyfi yaptı, hasret sonrası ekstra 1.5 maç izlenirken en çok uzayan karşılaşmalar 17 dakika ile Konya-Alanya, Trabzonspor-Fenerbahçe oldu.

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzon'daki mücadelenin ilk yarısı 7, ikinci 45 dakikası 10 dakika uzadı.

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

G.Sarayİstanbulspor, Kasımpaşa-Sivasspor ve Ümraniyespor-Başakşehir maçlarının sonlarına toplamda 16'şar dakika eklendi.

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

En az Antalya- Ankaragücü mücadelesine (13) uzatma verildi.

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

UZATMALARDA TAM 4 GOL ATILDI
Maçların uzatma dakikaları heyecan kasırgasına sahne oldu…Futbolseverler 4 gol izleme şansı yakaladı.

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Antalya'yı 2-0 yenen Ankaragücü'nün 2. golü 90+11. dakikada atıldı.

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Ümraniye'yi 3-1'le geçen Başakşehir'in son vuruşu 90+3'te geldi.

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-0 yenerken skoru 90+10'da ilan etti.

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Konyaspor, Alanyaspor karşısında skoru 2-2'ye 90+11'de getirdi.


Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

HANGİ MAÇ NE KADAR UZADI?
Galatasaray-İstanbul 16

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

G.Antep-Beşiktaş 14

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Konya-Alanya 17

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

A.Demir-K.Gümrük 14

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Trabzon-F.Bahçe 17

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Kasımpaşa-Sivas 16

Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması!

Hatay-Giresun 14

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ve Kerem imzalıyor! İşte sözleşme detayları
F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 10:20
Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması! Süper Lig'e Dünya Kupası uygulaması! 09:56
N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki N'Koudou kafa attı kendini yaktı! Takımdan büyük tepki 09:46
F.Bahçe'de gündem fikstür! Dev avantaj... F.Bahçe'de gündem fikstür! Dev avantaj... 09:24
Talha Sarıaslan gol krallığında iddialı Talha Sarıaslan gol krallığında iddialı 09:20
M.United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? M.United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 08:18
Daha Eski
Chelsea - Bournemouth maçı saat kaçta? Chelsea - Bournemouth maçı saat kaçta? 07:53
F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 07:40
Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta? 07:24
Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! 01:32
Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! 01:32
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Medya Dünyası 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Medya Dünyası 01:03