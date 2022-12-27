Sırada Ümraniye var

Antalya deplasmanından 3 puanla dönen Ankaragücü, bugün konuk edeceği Ümraniyespor karşısında da mutlak galibiyet hedefliyor. Ligde ve kupada oynadığı son yedi karşılaşmada kaybetmeyen sarı-lacivertliler, ligin dibine demir atan rakibini de puansız gönderip üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.
Antalya deplasmanından 3 puanla dönen Ankaragücü, bugün konuk edeceği Ümraniyespor karşısında da mutlak galibiyet hedefliyor. Ligde ve kupada oynadığı son yedi karşılaşmada kaybetmeyen sarı-lacivertliler, ligin dibine demir atan rakibini de puansız gönderip üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.