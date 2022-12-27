Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta tamamlandı.
Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah beyazlılar böylelikle 23 puana yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta tamamlandı.
Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah beyazlılar böylelikle 23 puana yükseldi.
Kartal şu ana kadar 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu sonuçlarla 15 hafta sonunda ligde 7. sırada yer aldı.
Galatasaray ise sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı.
Aslan, rakibini 2-1 mağlup etti.
Sarı kırmızılılar böylelikle 30 puana ulaşarak liderliğie oturdu.
Cimbom şu ana kadar 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Fenerbahçe ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, derbi mücadelesinde rakibine 2-0 yenildi.
Kanarya liderliği Galatasaray'a kaptırarak 2. sıraya geriledi.
Fenerbahçe, ligde şu ana kadar 9 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Derbide Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor ise ligde 5. sıraya çıktı.
Bordo mavililer şu ana kadar 26 puan topladı.
Fırtına 15 haftada 7 kez kazandı. Ayrıca 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Süper Lig'de 15. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.
Fenerbahçe 1.85'lik oranla favori olarak gösterildi.
Galatasaray ise 2.85'lik oranla 2. favori olarak duyuruldu.
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası siyah-beyazlıların oranı 8.00 olarak açıklandı.
Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyetinin ardından bordo-mavililere 9.00 oran verildiği belirtildi.
Öte yandan Başakşehir'e 11.00, Adana Demirspor ve Konyaspor'a 30.00 oran belirlendi.