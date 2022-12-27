Haberler Süper Lig Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Süper Lig'in 15. haftası sonrası, İddaa risk yönetiminde şampiyonluk oranları belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanısıra Başakşehir, Adana Demirspor ve Konyaspor'un da yer aldığı listede, favori belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 12:17 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 12:40
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Kartal şu ana kadar 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu sonuçlarla 15 hafta sonunda ligde 7. sırada yer aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Galatasaray ise sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Aslan, rakibini 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Sarı kırmızılılar böylelikle 30 puana ulaşarak liderliğie oturdu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Cimbom şu ana kadar 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Fenerbahçe ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, derbi mücadelesinde rakibine 2-0 yenildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Bordo mavililer şu ana kadar 26 puan topladı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Fırtına 15 haftada 7 kez kazandı. Ayrıca 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Süper Lig'de 15. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Fenerbahçe 1.85'lik oranla favori olarak gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Galatasaray ise 2.85'lik oranla 2. favori olarak duyuruldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası siyah-beyazlıların oranı 8.00 olarak açıklandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyetinin ardından bordo-mavililere 9.00 oran verildiği belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Öte yandan Başakşehir'e 11.00, Adana Demirspor ve Konyaspor'a 30.00 oran belirlendi.

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