Muhammed’le 3 yıllık imza

Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in 2024'te bitecek kontratı, 2 yıl uzatıldı. Yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in 2024'te bitecek kontratı, 2 yıl uzatıldı. Yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.