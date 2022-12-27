Haberler Süper Lig Muhammed’le 3 yıllık imza

Muhammed’le 3 yıllık imza

Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in 2024'te bitecek kontratı, 2 yıl uzatıldı. Yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Muhammed’le 3 yıllık imza
Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in 2024'te bitecek kontratı, 2 yıl uzatıldı. Yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Muhammed Şengezer'e, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
DİĞER
Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devi bombayı patlattı: Yıldız ismin sözleşmesi dahi hazır…
Ünlü popçu Zeynep Bastık 3 milyon TL kaybetti!
F.Bahçe'de Jesus endişesi! G.Saray derbisinde...
Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı isteme sebebi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta?
Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Aralık)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M.United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? M.United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 08:18
Chelsea - Bournemouth maçı saat kaçta? Chelsea - Bournemouth maçı saat kaçta? 07:53
F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 07:40
Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Antalyaspor maçı saat kaçta? 07:24
Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! 01:32
Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! 01:32
Daha Eski
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:03
Londra derbisini Arsenal kazandı! Londra derbisini Arsenal kazandı! 00:59
Londra derbisini Arsenal kazandı! Londra derbisini Arsenal kazandı! 00:58
Altay için kapıya dayandılar! Transfer teklifi 13 Ocak'ta Altay için kapıya dayandılar! Transfer teklifi 13 Ocak'ta 00:27
Derbide zafer F.Bahçe'nin! Derbide zafer F.Bahçe'nin! 00:26
Cimbom'a Hollandalı orta saha! Cimbom'a Hollandalı orta saha! 00:26