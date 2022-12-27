Madenci ailelere jest

Türkiye Kupası'nda Amed maçı öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamaları nedeniyle kulüp başkanları dalında ödüle layık görülen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 100 bin TL teşvik ödülünü madenci ailelerine bağışladı. Koca, "Ödülü almak önemli ama taşımak almaktan daha önemli" dedi.
Türkiye Kupası'nda Amed maçı öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamaları nedeniyle kulüp başkanları dalında ödüle layık görülen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 100 bin TL teşvik ödülünü madenci ailelerine bağışladı. Koca, "Ödülü almak önemli ama taşımak almaktan daha önemli" dedi.