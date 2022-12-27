Konyaspor’a moral izni

Konyaspor, haftayı maç yapmadan geçirecek. Yeşil-beyazlılara 2-2 sona eren Alanyaspor karşılaşması sonrasında teknik heyet tarafından 2 gün izin verildi. Teknik direktör İlhan Palut'un moralkondisyon açısından takıma böyle bir izin verdiği, 17. haftada oynanacak Sivasspor maçında alınacak bir galibiyetle tekrar çıkışa geçmenin planlarını yaptığı öğrenildi.
Konyaspor, haftayı maç yapmadan geçirecek. Yeşil-beyazlılara 2-2 sona eren Alanyaspor karşılaşması sonrasında teknik heyet tarafından 2 gün izin verildi. Teknik direktör İlhan Palut'un moralkondisyon açısından takıma böyle bir izin verdiği, 17. haftada oynanacak Sivasspor maçında alınacak bir galibiyetle tekrar çıkışa geçmenin planlarını yaptığı öğrenildi.