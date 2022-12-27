Haberler Süper Lig Hedef 2'de 2

Hedef 2'de 2

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Galatasaray yenilgisiyle giren ve kupa sonrasında lige 3-1'lik Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Medipol Başakşehir'de moraller yerine geldi. 2 maç sonra galibiyetle tanışan turuncu- lacivertliler, bugün sahalarında konuk edecekleri Antalyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Hedef 2'de 2
Dünya Kupası arasına 7-0'lık Galatasaray yenilgisiyle giren ve kupa sonrasında lige 3-1'lik Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Medipol Başakşehir'de moraller yerine geldi. 2 maç sonra galibiyetle tanışan turuncu- lacivertliler, bugün sahalarında konuk edecekleri Antalyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.
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