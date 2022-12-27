Hedef 2'de 2

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Galatasaray yenilgisiyle giren ve kupa sonrasında lige 3-1'lik Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Medipol Başakşehir'de moraller yerine geldi. 2 maç sonra galibiyetle tanışan turuncu- lacivertliler, bugün sahalarında konuk edecekleri Antalyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.
Dünya Kupası arasına 7-0'lık Galatasaray yenilgisiyle giren ve kupa sonrasında lige 3-1'lik Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Medipol Başakşehir'de moraller yerine geldi. 2 maç sonra galibiyetle tanışan turuncu- lacivertliler, bugün sahalarında konuk edecekleri Antalyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.