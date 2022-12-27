Hatayspor siftah peşinde

Volkan Demirel yönetiminde çıkışa geçen Hatayspor, Dünya Kupası arası sonrasında ligdeki ilk maçında Giresunspor'la yenişemedi. Bordo-beyazlılar, bugün deplasmanda karşılaşacağı güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında ilkleri yaşamak istiyor. Bu zamana kadar 4 kez karşılaştığı Fenerbahçe'yle 1 kez berabere kalan Hatay ekibi, galibiyet sevinci yaşayamadı
Volkan Demirel yönetiminde çıkışa geçen Hatayspor, Dünya Kupası arası sonrasında ligdeki ilk maçında Giresunspor'la yenişemedi. Bordo-beyazlılar, bugün deplasmanda karşılaşacağı güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında ilkleri yaşamak istiyor. Bu zamana kadar 4 kez karşılaştığı Fenerbahçe'yle 1 kez berabere kalan Hatay ekibi, galibiyet sevinci yaşayamadı