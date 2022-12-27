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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Hatayspor maçı öncesi Enner Valencia açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Teknik adamın özellikle Enner Valencia ile ilgili yaptığı açıklamalar ise oldukça dikkat çekti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 19:18 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 19:23
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Hatayspor maçı öncesi Enner Valencia açıklaması!

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk edecek. Kritik maç öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Portekizli hocanın özellikle Hatayspor maçında yer almayacak olan Enner Valencia ile ilgili sözleri gündem oldu.

İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ

Jorge Jesus: "Lider olduğunuz zaman pozisyonunuzu korumak, lider olmadığınız zamanda da liderliği almak önemlidir. En üst sırada olmak istiyoruz, bugün de kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Enner Valencia, Dünya Kupası'nda geçirdiği sakatlığın devamını yaşıyor. Onu iyileştirmeye çalışıyoruz. Bizim takımımızın golcüsü o." ifadelerine yer verdi.

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